Заявление Трампа о санкциях против РФ — не «ультиматум» и не «условия»

Москва, , 14:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп находится сегодня под мощнейшим внутриполитическим давлением в пользу «силовой» и, главное, ультимативной политики в отношении России, и игнорировать ее он не может, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее Трамп в интервью Reuters заявил, что США готовы снять санкции с России, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном. По словам американского лидера, на встрече с президентом РФВладимиром Путиным в Хельсинки вопрос снятия ограничительных мер не поднимался — но обсуждались в том числе вопросы безопасности на Ближнем Востоке и ситуация на Украине.

Президент Трамп явно не в первых рядах тех, кто хочет разговаривать с Россией языком санкций. Но и назвать его их полным противником нельзя. Во всяком случае, мы видим, что с другими странами, в том числе и с союзниками, он такой внешнеполитический инструмент с готовностью применяет.

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что Дональд Трамп находится сегодня под мощнейшим внутриполитическим давлением в пользу «силовой» и, главное, ультимативной политики в отношении России. Игнорировать его он не может. В конце концов, в нынешних условиях инициировать ослабление антироссийских санкций может только Конгресс.

Таким образом, остановить эскалацию можно либо мощным встречным давлением, но к такому образу действий наша страна не готова ни объективно, ни с точки зрения субъектного фактора, либо путём поиска внешнеполитического компромисса.

Сегодня это меньшее из зол. В конце концов, если смотреть на вещи объективно, то и по Сирии, и по Украине, и по многим другим вопросам можно найти точки, где американская «польза» не будет полностью противоречить интересам нашей страны.

И вот Трамп говорит: «Я это рассмотрю, если они сделают что-либо, что будет в нашу пользу». Это точно не ультиматум. Да и «условием» это можно назвать лишь с большой натяжкой. Скорее похоже на просьбу: сделайте что-то, чтобы я мог уберечь США от ещё большего бремени ультимативных требований.

Не исключаю, что и чисто по-человечески Дональду Трампу не по душе продолжать крутить санкционную шарманку в условиях, когда Владимир Путин хранит по этой теме молчание.