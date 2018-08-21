К выборам мэра Москвы в системе «Мобильный избиратель» нашли опасный изъян

Москва, , 17:37 — REGNUM Одно из правил, по которым сегодня работает система «Мобильный избиратель», создаёт возможности для провокаций на выборах мэра Москвы. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Так, если при подаче заявления на голосование адрес прописки, который указывает избиратель, не совпадает с тем, который находится в базе ГАС «Выборы», то заявление всё равно принимается — избирателя открепляют от того участка, который он указал в качестве места жительства, и прикрепляют к другому.

«То есть, теоретически, человек, не прописанный в Москве, может подать заявление о голосовании на выборах мэра Москвы. Конечно, по закону он на это права не имеет и голосовать не может», — подчеркнул Венедиктов.

В связи с этим сегодня Мосгоризбирком «вручную» находит тех людей, у которых нет подтверждения о московской прописке, и просит прислать копию паспорта. Всего МГИКом отработано 117 таких заявлений без подтверждения. Из них 61 человек уже прислал копию паспорта.

«Всё разрешилось хорошо, прописка подтвердилась. 55 избирателей отказались предоставить копию документа. И по одному избирателю выяснилось, что он прописан в другом городе. Мы будем обращаться в Центральную избирательную комиссию РФ с просьбой не учитывать данные заявления в системе «Мобильный избиратель», — сообщил Венедиктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в день выборов мэра столицы на экстерриториальных участках хотят проголосовать 19 563 человек, в Калужской — 5 106, в Тульской — 2 042, во Владимирской — 1 559.

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