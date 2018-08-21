МИД Индонезии: экономические связи с Ираном пойдут на пользу обеим странам

Джакарта, , 14:51 — REGNUM Экономическое сотрудничество Индонезии и Ирана будет поддерживать рост экономик обеих стран, сообщает МИД Индонезии.

«Увеличение экономического сотрудничества между Индонезией и Ираном, будет поддерживать темпы роста наших стран, в том числе за счет расширения торгового сотрудничества и устранения пошлин», — заявил посол Индонезии в Иране Октавино Алимудин на дипломатическом приеме в честь празднования дня независимости Индонезии.

Индонезия занимает 11-е место среди 20 основных торговых партнеров Ирана.

Сложная экономическая и политическая ситуация Ирана на мировой арене открывает возможности для двустороннего сотрудничества. События последнего года, в том числе санкции в отношении Ирана, не повлияли на экономические связи между Индонезией и Ираном.

Индонезия и Иран должны и дальше работать вместе, чтобы поддерживать друг друга путем укрепления двустороннего потенциала. Недавно были подписаны соглашения о взаимодействии в области аудита и надзора за продуктами питания и лекарствами.

Ранее сообщалось, что Индонезия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в области расширения прав и возможностей женщин, защиты детей и устойчивости семьи.

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