ЕР попросит регионы сохранить льготы с привязкой к биологическому возрасту

Москва, , 14:47 — REGNUM Решение о пенсионной системе будет приниматься исходя из интересов общества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе слушаний в Госдуме.

«Мы будем принимать решения исходя из интересов общества, ответственно, для того, чтобы были сохранены все гарантии по пенсионному обеспечению, чтобы пенсии выросли, чтобы они были не менее 40% утраченного заработка, чтобы права наших граждан были защищены», — сказал Неверов.

Он рассказал о предложениях партии.

Так, среди них — снижение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию до 42 лет мужчинам и 37 лет женщинам, также во фракции намерены предложить сохранение действующих условий назначения пенсий для коренных и малочисленных народов Севера.

Кроме того, депутаты фракции намерены обратиться к регионам с рекомендацией сохранить существующие льготы с привязкой к биологическому возрасту — 55 и 60 лет, а не к пенсионному, сообщил Неверов.