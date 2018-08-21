Выборы губернатора Тюменской области: дебаты, которых не видно и не слышно

Тюмень, , 14:49 — REGNUM В Тюменской области с 15 августа по 7 сентября 2018 года запланированы теледебаты кандидатов в губернаторы региона. В эфир они будут выходить на шести тюменских каналах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Напомним, избирательной комиссией Тюменской области 3 августа 2018 года были зарегистрированы четыре кандидата на пост главы региона — от каждой парламентской партии по одному представителю. Претендентам выданы соответствующие удостоверения.

В предвыборной гонке на пост главы Тюменской области заявлены врио губернатора региона Александр Моор, который выдвинут от партии «Единая Россия». И депутаты регионального парламента Иван Левченко — от КПРФ, Артём Зайцев — от ЛДПР и Владимир Пискайкин — от «Справедливой России».

На телеканалах «Тюменское время», «Тобольское время», «ТРТР», «СТС-Ладья» и «ТТТ — 23 канал» «совместные мероприятия кандидатов в губернаторы» стартовали, судя по графику, 15 августа и продлятся до 7 сентября 2018 года.

На телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» кандидаты дебатируют четыре дня с 20 по 24 августа на площадке ГТРК «Регион-Тюмень».

На данный момент широко известно лишь о дебатах, состоявшихся 20 августа и то, благодаря сайту одной из партий. На записи идёт размеренная речь, которую уже назвали дружеским монологом всех четырёх претендентов, которые друг с другом согласны практически во всех вопросах. Разве что кандидаты от ЛДПР и КПРФ вспоминают отлично от других о спорном повышении пенсионного возраста. Создаётся впечатление, что публичная огласка речей кандидатов на пост главы региона не особо нужна прежде всего самим претендентам.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября 2018 года. Голосовать помимо жителей области будут также жители автономных округов — ХМАО и ЯНАО.

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