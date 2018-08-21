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В Госдуме назвали неприемлемыми условия снятия антироссийских санкций

Политика

Нужно взаимное уважение

В Госдуме назвали неприемлемыми условия снятия антироссийских санкций
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 21 августа 2018, 14:42 — REGNUM  В Госдуме назвали неприемлемы условия снятия санкции против России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Так называемые «условия» снятия санкций с нашей страны, о которых говорят в Вашингтоне и Лондоне, являются неприемлемыми для России. Наша страна всегда готова к сотрудничеству на благо мира и развития, но оно возможно только при взаимном уважении интересов и соблюдении международного права», — заявил Железняк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он допускает отмену антироссийских санкций. По мнению Трампа, для этого Москва должна сделать Вашингтону «что-то хорошее».

Читайте ранее в этом сюжете: Никонов: Отменяйте санкции, как ввели

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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