На Украине рассказали об «одной ниточке» в расследовании убийства Шеремета

Киев, , 14:40 — REGNUM В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве до сих пор нет подозреваемых, однако следствию удалось сдвинуться с мертвой точки, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «Украинской правде».

«За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу», — заявил Луценко, добавив, что в настоящее время идут «очень активные следственные действия».

Напомним, ранее родственники Шеремета обратились в суд с жалобой на генпрокурора Украины, которого они обвинили в бездействии в деле об убийстве журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Автомобиль, на котором он ехал, взорвался через некоторое время после начала движения. Следователи называли как минимум четыре версии убийства: профессиональная деятельность, неприязненные отношения, «российский след», а также то, что Шеремет мог стать жертвой злоумышленников.

Читайте также: «Нас есть за что критиковать»: Луценко о расследовании убийства Шеремета