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На Украине рассказали об «одной ниточке» в расследовании убийства Шеремета

Политика

По делу идут «очень активные следственные действия»

Киев, 21 августа 2018, 14:40 — REGNUM  В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве до сих пор нет подозреваемых, однако следствию удалось сдвинуться с мертвой точки, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «Украинской правде».

«За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу», — заявил Луценко, добавив, что в настоящее время идут «очень активные следственные действия».

Напомним, ранее родственники Шеремета обратились в суд с жалобой на генпрокурора Украины, которого они обвинили в бездействии в деле об убийстве журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Автомобиль, на котором он ехал, взорвался через некоторое время после начала движения. Следователи называли как минимум четыре версии убийства: профессиональная деятельность, неприязненные отношения, «российский след», а также то, что Шеремет мог стать жертвой злоумышленников.

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Террор и политические убийства на Украине
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