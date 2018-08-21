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Жириновский сравнил обсуждение пенсий с ситуацией 1941 года

Политика

«В ближайшие 10 лет будет крупный конфликт»

Жириновский сравнил обсуждение пенсий с ситуацией 1941 года
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Москва, 21 августа 2018, 14:21 — REGNUM  В ближайшие 10 лет неизбежен крупный международный конфликт, изменение пенсионной системы неактуально. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе слушаний в Госдуме.

«В ближайшие 10 лет неизбежен крупный конфликт, в котором мы будем задействованы. Поэтому надо больше не о пенсиях думать, а о мобилизации населения, чтобы достойно встретить очередной удар», — сказал Жириновский.

Он сравнил ситуацию с 1941 годом.

«Как 20 июня 1941 надо было рассуждать, какая будет советская пенсия в 1945 году. Сперва врага отразите в 41-м, а пенсии в 45−50-м — потом это будет», — рассуждает парламентарий.

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Пенсионная реформа
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