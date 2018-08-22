Дэн Сяопин — больше делать и меньше разговаривать

Дмитрий Береснев, , 11:05 — REGNUM

Объявивший после смерти Мао Цзедуна ошибочность его курса, Дэн Сяопин начал реформы китайской экономики, названные второй революцией. Под его руководством был взят курс на строительство «социализма с китайским лицом» или «капитализма с китайской спецификой» со смешанной экономикой, использованием рыночных механизмов и привлечением иностранных инвестиций. По меткому выражению политика, «белая кошка или черная — значения не имеет; пока кошка ловит мышей — кошка хорошая». В сельском хозяйстве были распущены народные коммуны и введен семейный подряд. Промышленность была перестроена для удовлетворения населения товарами повседневного спроса, включая бытовую технику и мебель. Мелкий бизнес получил возможность продавать на свободном рынке. В городах вдоль побережья Китая были открыты зоны льготного предпринимательства. Но обо всём по порядку.

22 августа 1904 года в селе Пайфан провинции Сычуань в зажиточной семье землевладельца родился Дэн Сяньшэн. Его отец Дэн Вэньмин был знаменосцем в обществе Гэлаохуэй. Мать будущего Дэна Сяопина умерла рано, а его отец неоднократно неудачно женился.

Дэн окончил престижную частную школу и в 1920 году поехал учиться во Францию. В группе из 80 студентов были Хо Ши Мин, Чжоу Эньлай и Пол Пот. Поскольку денег не хватало, одновременно с учебой Дэн подрабатывал кочегаром, официантом, слесарем на автомобильном предприятии Renault, рабочим на каучуковом заводе Хатчинсона. Франция находилась в кризисе, китайцев брали на работу на кабальных условиях. Поняв на себе, что такое капитализм, молодой Дэн на всю жизнь проникся коммунистическими идеями.

В 1922 году в Париже Дэн стал членом и одним из лидеров европейского отделения Социалистического союза молодежи Китая. В 1924 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК). Здесь началась его дружба с Чжоу Эньлаем. В это же время Дэн получил партийную кличку «Сяопин».

Сяопином в Китае называют маленькую пузатую бутылочку, отличающуюся особой устойчивостью. Если положить сяопин на бок, то он снова встанет на дно.

В 1926 году французские власти решили выслать 21-летнего Дэн Сяопина из страны по политическим мотивам, и он переехал в СССР, где под фамилией Дозоров обучался в университете имени Сунь Ятсена в Москве.

Дэн Сяопин так описал ощущение всеобщего благополучия «бухаринского социализма» в период НЭПа на фоне контраста с голодной жизнью во Франции:

«Я приехал в Россию прежде всего для того, чтобы, научившись соблюдать железную дисциплину и получив коммунистическое крещение, полностью коммунизировать свои идеи и поступки».

В 1927 году Дэн Сяопин вернулся в Китай. Работал начальником политического отдела Военно-политического училища имени Сунь Ятсена в Чжуншане, позднее — секретарем КПК в Ухане, возглавлял региональное отделение КПК в Шанхае, был начальником отдела пропаганды партийного комитета провинции Цзянси. Вел агитационно-пропагандистскую работу в рядах китайской Красной армии.

В 1933 году Дэн Сяопин принял первую «политическую смерть» от гоминьданского правительства за следование идеям и поддержку связи с Мао Цзедуном. Он был уволен со всех занимаемых партийных должностей, после чего служил секретарем главного политического управления Красной армии, был редактором издания «Красная звезда».

В 1934‑1935 годах Дэн Сяопин участвовал в «Великом походе» китайской Красной армии на северо-запад страны.

В войне против японской агрессии 1937‑1945 годов был военным комиссаром 129-й дивизии китайской армии, в 1945‑1949 годах участвовал в подавлении выступлений китайской националистической партии Гоминьдан. Одновременно был секретарем ЦК КПК по району Шэньси-Хэбэй-Шаньдун-Хэнань.

После революции и многолетней гражданской войны 1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика (КНР). Дэн Сяопин был членом комиссии по подготовке первой конституции КНР.

После реорганизации государственных органов в 1954 году Сяопин как отличный организатор был назначен генеральным секретарем ЦК КПК и одновременно заместителем председателя Центрального военного совета. В 1953‑1954 годах работал по совместительству министром финансов.

Дэн Сяопин был несогласен с Мао Цзэдуном о путях развития экономики Китая. Мао полагал, что процветание Китая возможно за счет мобилизации трудящихся и отказа от частного предпринимательства. Политика «большого скачка» Мао Цзедуна, начатая в 1958 году, привела к экономической катастрофе. Полувоенными методами были созданы «народные коммуны», уравниловка в распределении, ликвидированы приусадебные участки. Осуществление плана под лозунгом «Три года упорного труда — десять тысяч лет счастья» привело к сокращению промышленного производства к 1962 году в два раза, сбор зерна упал ниже уровня 1952 года. В Китай вернулся голод.

Из-за разногласий с великим кормчим Мао Цзедуном Дэн Сяопин и его сторонники, обвиненные в приверженности капиталистическому пути развития Китая, стали жертвами репрессий «культурной революции» 1966—1969 годов. Хунвэйбины устроили вторую «политическую смерть» Дэна Сяопина, запретив упоминать его имя в прессе и сослав искупать вину простым рабочим на тракторный завод в уезд Синьцзянь провинции Цзянси.

В 1973 году при помощи друга и премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая Дэн Сяопин был реабилитирован, вернулся из ссылки и был назначен премьер-министром, а в начале 1975 года — заместителем председателя ЦК КПК, членом Политбюро и начальником Генерального штаба. Однако усилиями «банды четверых» — ближайшего окружения Мао Цзедуна в годы «культурной революции» в лице Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюаня и Ван Хунвэня, в руках которых находился аппарат пропаганды и информации, через несколько месяцев политик снова попал в опалу и вынужден был скрываться от сторонников казарменного коммунизма где-то в южных районах Китая.

Только после смерти Мао Цзэдуна в сентябре 1976 года и ареста его ультралевой «банды четверых» Дэн Сяопин вернул себе все посты в руководстве и стал инициатором экономических реформ в Китае.

Главной задачей реформ были «четыре модернизации»: в первую очередь, модернизация сельского хозяйства как основы экономики Китая, затем промышленности, обороны, науки и техники.

Были ликвидированы маоистские «народные коммуны», проведены рыночные реформы с образованием специальных экономических зон и привлечением иностранных инвестиций.

В 1979 году Дэн Сяопин посетил США, где встречался с президентом Джимми Картером в Белом доме. Одним из важных достижений политики Дэн Сяопина было подписание в 1984 году соглашения между Великобританией и Китаем, согласно которому в 1997 году Гонконг возвращался Китаю.

В 1981—1989 годах политик возглавлял Военный совет ЦК КПК, в 1982‑1987 годах являлся председателем Центральной комиссии советников КПК. В 1983‑1990 году занимал пост председателя Центрального военного совета КНР.

Наиболее известными публикациями политика являются «Избранные произведения Дэн Сяопина» (1975−1982), «Фундаментальные проблемы в современном Китае» (1982−1987), «О строительстве социализма с китайской спецификой» (1982—1984), «Собрание важнейших речей товарища Дэн Сяопина» (1987).

Пожелав дать дорогу молодым и продолжая оставаться лидером во внутренней и внешней политике Китая, в 1987 году Дэн Сяопин вышел из ЦК КПК.

В 1989 году Дэн Сяопин подал в отставку с поста председателя Военного совета ЦК КПК после подавления китайской оранжевой революции в июне на площади Тяньаньмэнь в Пекине с привлечением армии, в результате которого погибли, по разным оценкам, от 200 до 800 демонстрантов, около 7000 получили ранения и десятки тысяч были впоследствии арестованы.

В 1992 году Дэн Сяопин осуществил южное турне, посетив Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай и встретив новый год по китайскому календарю в Шанхае. Во время поездки он много выступал на тему экономических преобразований в Китае, которые позволили прибрежным районам добиться значительного экономического роста.

19 февраля 1997 года заядлый футбольный болельщик, увлекавшийся также плаванием и игрой в бильярд, почетный президент китайской ассоциации игроков в бридж Дэн Сяопин умер в Пекине.

Дэн Сяопин был официально провозглашен «великим марксистом, великим пролетарским революционером, государственным деятелем, военачальником и дипломатом; одним из главных руководителей Коммунистической партии Китая, Народно-освободительной армии Китая и Китайской Народной Республики; великим архитектором китайских экономических реформ и социалистической модернизации».

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