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Президент Казахстана напомнил, что все мусульмане являются братьями

Политика

Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Президент Казахстана напомнил, что все мусульмане являются братьями
Сергей Марцынюк
Мечеть Хазрет Султан. Астана

Астана, 21 августа 2018, 14:20 — REGNUM  Столичную мечеть «Хазрет Султан» посетил сегодня, 21 августа, президент Казахстана, чтобы там поздравить граждан страны с мусульманским праздником Курбан айт.

«Поздравляю с праздником и желаю всем мусульманам Казахстана, чтобы ваши пожелания и просьбы дошли до Всевышнего и исполнились», — сказал президент.

Назарбаев напомнил, что в эти три дня нужно совершать благие дела, помогать нуждающимся, одиноким людям, старикам.

«Люди в этот день встречаются друг с другом, обнимаются, выражая чувства, прощая все невзгоды, которые до этого были, и смотрят вперед, чтобы идти вместе. Мы должны всегда помнить, что все мусульмане являются братьями», сказал Назарбаев.

В Казахстане первый из трех дней Курбан айта является выходным.

Тем временем полиция Алма-Аты напомнила о запрете на продажу скота для праздничных жертвоприношений в неустановленных для этого местах. За стихийную торговлю административным кодексом страны предусмотрена ответственность. В частности, полицейские опасаются нарушения правил дорожного движения и образования заторов, если торговля будет развернута в непосредственной близости к проезжей части.

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Курбан-байрам
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