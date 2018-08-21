Президент Казахстана напомнил, что все мусульмане являются братьями

Астана, , 14:20 — REGNUM Столичную мечеть «Хазрет Султан» посетил сегодня, 21 августа, президент Казахстана, чтобы там поздравить граждан страны с мусульманским праздником Курбан айт.

«Поздравляю с праздником и желаю всем мусульманам Казахстана, чтобы ваши пожелания и просьбы дошли до Всевышнего и исполнились», — сказал президент.

Назарбаев напомнил, что в эти три дня нужно совершать благие дела, помогать нуждающимся, одиноким людям, старикам.

«Люди в этот день встречаются друг с другом, обнимаются, выражая чувства, прощая все невзгоды, которые до этого были, и смотрят вперед, чтобы идти вместе. Мы должны всегда помнить, что все мусульмане являются братьями», — сказал Назарбаев.

В Казахстане первый из трех дней Курбан айта является выходным.

Тем временем полиция Алма-Аты напомнила о запрете на продажу скота для праздничных жертвоприношений в неустановленных для этого местах. За стихийную торговлю административным кодексом страны предусмотрена ответственность. В частности, полицейские опасаются нарушения правил дорожного движения и образования заторов, если торговля будет развернута в непосредственной близости к проезжей части.