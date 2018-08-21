Если власть в Украине изменится, то миротворцы будут не нужны — эксперт

Киев, , 14:15 — REGNUM Политический эксперт Оксана Белякова полагает, что новый президент Украины сможет договориться с Россией о завершении военного противостояния. После чего Киеву уже не понадобится миротворческая миссия ООН на Донбассе. Об этом Белякова заявила 21 августа в эфире телеканала NewsONE.

«До выборов президента Украины никто миротворческую миссию не будет не то, что вводить, формировать не будут. Если власть в Украине изменится, то миротворцы могут быть и не нужны. Может сложиться ситуация, когда будет тот президент, который найдет возможность урегулировать все это без ввода миротворцев на Донбасс», — полагает Белякова.

По ее словам сегодня Киев имеет «очень ограниченное влияние на события, которые происходят вокруг Украины».

«Государство, которое не имеет ядерного потенциала, не имеет за собой достаточно аргументов. А мы понимаем, что аргумент — это процветание, обороноспособность, возможность реагировать на разные вызовы вроде кибератак, — все то, что у нас находится под большим вопросом», — пояснила она.

Эксперт считает, что ввод миротворцев на Украину может стать для Киева «троянским конем».

«Мы можем говорить, что в миротворческом контингенте не будет россиян. Да, они будут с другими паспортами, но они будут иметь четкую пророссийскую направленность. Это напоминает «троянского коня», которого мы сами себе завозим во двор», — добавила Полякова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа под Берлином в замке Мезеберг прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди прочего стороны «обсудили миссию» миротворцев ООН на Украине. По словам Меркель, Германия «готова нести ответственность» за неё.