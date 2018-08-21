Греция завершила восьмилетнюю долговую «одиссею» — Ципрас

Афины , , 14:14 — REGNUM Об окончании восьмилетней долговой «одиссеи» заявил в ходе выступления на острове Итака премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Об этом сообщает 21 августа агентство Reuters.

В ходе своего телевизионного обращения к гражданам страны Ципрас подчеркнул, что остров Итака «будет ассоциироваться с окончанием современной одиссеи», нелегко давшейся греческому народу. По словам замминистра экономики Греции Алексиса Харициса, у экономики страны по-прежнему сохраняются проблемные точки, однако государству удалось выйти из-под жёсткого контроля кредиторов.

Читайте также: N-TV: В Греции вероятен еще один экономический взрыв

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в заявлении Европейского стабилизационного механизма (ESM) было сказано, что Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов в результате завершения третьей программы внешней макрофинансовой помощи.

Читайте также: В Евросоюзе заявили об окончании финансовой помощи Греции

Добавим, символизм обращения Алексиса Ципраса с острова Итака заключается в адресации к сюжету гомеровской «Одиссеи», в которой царь Итаки Одиссей возвращается на свою родину, преодолевая козни богов и совершая множество подвигов.