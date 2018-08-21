Вторник, 21 Августа 2018 года
15:19:09 МСК

Владимир Путин призвал военных разных стран укреплять партнерство

Политика

В Московской области открылся IV Международный военно-технический форум «Армия-2018»

Владимир Путин призвал военных разных стран укреплять партнерство
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 21 августа 2018, 14:10 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении к участникам форума «Армия-2018» призвал военные ведомства разных стран укреплять партнерство в интересах безопасности во всем мире, сообщает 21 августа пресс-служба Кремля.

Глава государства напомним, что форум по традиции собирает ведущих российских и иностранных специалистов, а также служит площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества и содействует укреплению партнерских контактов.

«Только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность», — обратился Путин к участникам форума.

Напомним, четвертый Международный военно-технический форум «Армия-2018» открылся 21 августа в Московской области. Он будет проходить до 26 августа на нескольких площадках: в центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».

Ранее на подмосковном аэродроме «Кубинка» с пролета двух перспективных многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 началось показательное выступление авиационных пилотажных групп.

Читайте подробнее: В Кубинке началось показательное выступление авиации

Читайте развитие сюжета: Это будущее: в России начали разрабатывать самолёт с вертикальным взлётом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международный военно-технический форум «Армия-2018»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить