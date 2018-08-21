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Миронов: Референдум станет редутом против пенсионной системы

Политика

В Госдуме проходят парламентско – общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы

Москва, 21 августа 2018, 14:10 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает референдум последним редутом против пенсионной системы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Я считаю, что он (референдум о пенсионном возрасте) будет последним редутом нашей обороны против пенсионной реформы», — сказал Миронов в ходе слушаний в Госдуме.

В лучшем случае, пока будут сформированы инициативные группы, собраны все подписи и все пройдет, как положено, результаты референдума узнаем не раньше, чем через полгода, указал депутат Госдумы.

«За это время, законопроект, вероятно, протащат, но по результатам референдума Государственная дума будет обязана отменить действие этого закона», — сказал он.

Инициативные группы готовятся к проведению референдума.

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Повышение пенсионного возраста
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