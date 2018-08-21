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Бельгийский суд не принял решения об экстрадиции испанского рэпера Valtonyc

Политика

Автор и исполнитель Вальтоник приговорен в Испании к 3,5 годам тюрьмы за непозволительное содержание своих песен

Гент, Бельгия, 21 августа 2018, 14:14 — REGNUM  Суд первой инстанции в бельгийском городе Гент не принял решения об экстрадиции обвиняемого в прославлении терроризма испанского рэпера Вальтоника, пишет газета El Mundo.

21 августа судья распорядился перенести заседание на 3 сентября. Адвокатами артиста Хосепа Микеля Аренаса, более известного как Valtonyc, являются Симон и Пол Бекаэрт — последний защищал в суде бывшего главу каталонского женералитета Карлеса Пучдемона. Защита восприняла перенос заседание как знак того, что судья серьезно относится к делу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25-летний рэпер Вальтоник приговорен на родине к 3,5 годам тюремного заключения за оскорбления в адрес правящей династии Бурбонов и прославление терроризма в своих песнях. Артист скрылся от испанского правосудия в Бельгии, но, узнав, что Испания требует его экстрадиции, в июле добровольно сдался бельгийской полиции.

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Политическая жизнь Испании
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