Бельгийский суд не принял решения об экстрадиции испанского рэпера Valtonyc

Гент, Бельгия, , 14:14 — REGNUM Суд первой инстанции в бельгийском городе Гент не принял решения об экстрадиции обвиняемого в прославлении терроризма испанского рэпера Вальтоника, пишет газета El Mundo.

21 августа судья распорядился перенести заседание на 3 сентября. Адвокатами артиста Хосепа Микеля Аренаса, более известного как Valtonyc, являются Симон и Пол Бекаэрт — последний защищал в суде бывшего главу каталонского женералитета Карлеса Пучдемона. Защита восприняла перенос заседание как знак того, что судья серьезно относится к делу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25-летний рэпер Вальтоник приговорен на родине к 3,5 годам тюремного заключения за оскорбления в адрес правящей династии Бурбонов и прославление терроризма в своих песнях. Артист скрылся от испанского правосудия в Бельгии, но, узнав, что Испания требует его экстрадиции, в июле добровольно сдался бельгийской полиции.

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