Около 100 тыс. мусульман отмечают Курбан-Байрам в мечети Аль-Акса

Тель-Авив, , 14:10 — REGNUM Десятки тысяч мусульман вышли на молитву к мечети Аль-Акса в восточном Иерусалиме, сообщает 21 августа Anadolu.

Верующие отмечают священный для мусульман праздник Курбан-Байрам на фоне обострения отношений между Палестиной и Израилем.

По словам религиозных представителей, мечеть соберет до 100 тыс. мусульман из оккупированных территорий Западного берега реки Иордан, а также из других арабских стран.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной за последние месяцы значительно осложнились, причиной тому стал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало осуждение у мирового сообщества.

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