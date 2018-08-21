Около 100 тыс. мусульман отмечают Курбан-Байрам в мечети Аль-Акса

Тель-Авив, 21 августа 2018, 14:10 — REGNUM Десятки тысяч мусульман вышли на молитву к мечети Аль-Акса в восточном Иерусалиме, сообщает 21 августа Anadolu.
Верующие отмечают священный для мусульман праздник Курбан-Байрам на фоне обострения отношений между Палестиной и Израилем.
По словам религиозных представителей, мечеть соберет до 100 тыс. мусульман из оккупированных территорий Западного берега реки Иордан, а также из других арабских стран.
Напомним, отношения между Израилем и Палестиной за последние месяцы значительно осложнились, причиной тому стал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало осуждение у мирового сообщества.
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