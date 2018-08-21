За нападением на Газни стоит военная разведка Пакистана ISI

Кабул, , 13:44 — REGNUM Афганская пресса со ссылкой на анонимного сотрудника Дирекции по национальной безопасности страны сообщила, что пакистанская военная разведка ISI причастна к нападению на город Газни.

Сотрудники ISI оказывали помощь группировке «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовили атаку на Газни. В атаке на город, по информации сотрудника афганской ДНБ, участвовали и боевики из Пакистана: из Пешевара, Кветты и Пенджаба. Захватив город, повстанцы хотели взять под контроль всю провинцию Газни.

Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступил с опровержением этой информации.

Бои за город шли четверо суток. Американские ВВС нанесли около тридцати авиаударов и уничтожили около 220 боевиков. Правительственные силы понесли тяжелые потери в этих боях: только полицейских погибло более 70, есть потери и у афганской армии и разведки. Афганское общество Красного Полумесяца считает, что погибло 200−250 человек.

Городу нанесен значительный ущерб. Он оценивается в 50−100 миллионов долларов США. Афганское правительство пообещало выделить на восстановление 20 миллионов долларов.