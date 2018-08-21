В Донбассе с 1 сентября может быть установлено «школьное» перемирие

Донецк, , 13:39 — REGNUM Между Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) с одной стороны и Украиной с другой в скором времени может быть заключено «школьное» перемирие, заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Об этом пишут 21 августа «Известия».

По словам Пушилина, данный вопрос будет подниматься на ближайшем заседании контактной группы, предварительно «режим тишины» должен начаться одновременно с началом нового учебного года — 1 сентября. Также представитель ДНР отметил, что подобные договорённости, несмотря на их нарушения, всё же помогают снизить градус напряженности конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа первый замруководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что сотрудники миссии за июль 2018 года зафиксировали 15 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

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