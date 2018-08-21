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Кудрин призвал вернуть индексацию пенсий для работающих

Политика

Её отмена гораздо менее справедлива, чем рост пенсионного возраста, уверен глава Счетной палаты

Москва, 21 августа 2018, 13:36 — REGNUM  Отсутствие индексаций для граждан, вышедших на пенсию, но сохранивших работу, — несправедливая мера, которую стоит отменить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в Госдуме, на парламентско-общественных слушаниях на тему совершенствования пенсионного законодательства РФ.

«Я считаю, что более справедливо повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих, поэтому надо вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих», — заявил Кудрин, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможных доработках законопроекта.

Между тем, по словам Кудрина, принимать решение об увеличении пенсионного возраста сегодня необходимо.

«Это надо было делать намного раньше, сегодня мы уже подошли к черте, и это надо делать обязательно», — отметил Кудрин.

В Госдуме 21 августа проходят парламентско-общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в параметры пенсионной системы. Инициатором слушаний выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о правительственном законопроекте, направленном на изменение пенсионного законодательства.

В частности, в правительстве предлагают повысить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Предполагается, что нововведения вступят в силу в 2028 и 2034 году соответственно. Как отмечают в правительстве, изменения необходимы для того, чтобы обеспечить достойный размер выплат пенсионерам.

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Повышение пенсионного возраста
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