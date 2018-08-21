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США депортировали бывшего надзирателя нацистского концлагеря «Травники»

Политика

Утром 21 августа Палий доставлен в Германию

Вашингтон, 21 августа 2018, 13:28 — REGNUM  Соединенные Штаты Америки депортировали в Германию бывшего надзирателя нацистского концлагеря «Травники» Якова Палия, сообщает 21 августа NBC.

По данным телеканала, представители имиграционной службы арестовали 95-летнего Палия в его доме в Нью-Йорке в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа. Утром 21 августа бывший надзиратель был доставлен в Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, Палий жил в США с 1949 года, и в 1957 году он получил американское гражданство, скрыв нацистское прошлое. Но в 2003 году суд отозвал гражданство, а в следующем году был выдан ордер на его депортацию по обвинению в пособничестве нацистам. Палий обучался в «учебном лагере СС Травники».

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