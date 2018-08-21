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Глава МИД Индонезии призвала Филиппины ратифицировать соглашение об ИЭЗ

Политика

Глава МИД Индонезии встретилась со своим филиппинским коллегой и призвала Филиппины ускорить процесс ратификации договора об исключительной экономической зоне (ИЭЗ)

Джакарта, 21 августа 2018, 13:15 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди настоятельно призвала Филиппины ускорить процесс делимитации исключительной экономической зоны (ИЭЗ) во время встречи с министром иностранных дел Филиппин Аланом Питером Кайетано. Об этом сообщает Sindonews.

Глава МИД Индонезии заявила, что соглашение о делимитации ИЭЗ с Филиппинами было завершено два года назад. Индонезия ратифицировала документ, а филиппинская сторона нет.

«Мы завершили переговоры в 2014 году, а в 2016 году мы договорились ратифицировать документ, но с филиппинской стороны процесс ратификации еще не завершен», — отметила Ретно Марсуди.

«Я призываю Филиппины ускорить этот процесс, чтобы на собрании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке или в ноябре на саммите АСЕАН в Сингапуре обмен ратификационными документами мог бы состояться», — добавила глава МИД Индонезии.

В свою очередь Алан Питер Кайетано заявил, что ускорит процесс ратификации. Он также поздравил Индонезию с проведением Азиатских игр 2018 года.

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Внешняя политика Индонезии
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