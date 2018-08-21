Полиция в Уганде открыла огонь по протестующим: есть погибшие

Кампала, , 13:09 — REGNUM Правоохранительные службы Уганды открыли стрельбу по протестующим, вышедшим на улицы столицы в знак протеста против насилия, осуществляемого властями по отношению к оппозиционным политикам, сообщает 21 августа Al Arabia.

Акции протеста в столице продолжаются уже второй день. Манифестанты жгут покрышки, блокируют дороги в Кампале.

Напомним, протесты в африканской стране начались на прошлой неделе, после того как в городе Митяна правоохранительные службы убили человека и ранили пятерых манифестантов.

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