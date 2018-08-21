Вторник, 21 Августа 2018 года
13:42:24 МСК

Полиция в Уганде открыла огонь по протестующим: есть погибшие

Политика

Акции протеста в столице африканского государства продолжаются второй день

Кампала, 21 августа 2018, 13:09 — REGNUM  Правоохранительные службы Уганды открыли стрельбу по протестующим, вышедшим на улицы столицы в знак протеста против насилия, осуществляемого властями по отношению к оппозиционным политикам, сообщает 21 августа Al Arabia.

Акции протеста в столице продолжаются уже второй день. Манифестанты жгут покрышки, блокируют дороги в Кампале.

Напомним, протесты в африканской стране начались на прошлой неделе, после того как в городе Митяна правоохранительные службы убили человека и ранили пятерых манифестантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Анголы отправляется на переговоры с Ангелой Меркель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить