Володин отметил важность открытой дискуссии по пенсионной системе

Москва, , 12:44 — REGNUM Интерес региональных властей, экспертного и бизнес-сообщества к законопроекту об изменениях параметров пенсионной системы позволит доработать инициативу таким образом, чтобы она решала вопрос достойного обеспечения пенсионеров в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства.

«Хочется сказать слова благодарности за такой интерес и участие, потому что для нас крайне важно организовать обсуждение этого вопроса и в открытой дискуссии увидеть все его плюсы и минусы. Чтобы мы в том числе имели возможность до конца обсуждения законопроекта внести в него поправки с тем, чтобы он учитывал мнение всех сторон и решал те задачи, которые нам были важны изначально», — заявил Володин.

Речь идет о том, чтобы обеспечить достойный размер выплат пенсионерам. Ранее Володин уже заявлял, что депутатам и правительству необходимо обеспечить рост пенсий выше уровня инфляции, а также поднять их уровень до 40% от заработной платы гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Участие в слушаниях принимают министр труда и соцразвития Максим Топилин, глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, представители всех регионов, а также бизнес‑ и эксперт-сообщество. В общей сложности, в обсуждении принимает участие порядка 600 человек.

По итогам слушаний будут даны рекомендации по доработке ко второму чтению законопроекта об изменении параметров пенсионной системы. Речь идёт о правительственной инициативе по совершенствованию пенсионного законодательства. В частности, правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Такие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить достойный уровень пенсий, объясняют в правительстве.