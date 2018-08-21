Жириновский: России нужна умная пенсионная реформа

Москва, , 12:25 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает за пенсионную реформу, но умную, предполагающую добровольные накопления граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Реформа пенсионной системы нужна. Но другая — умная», — считает депутат Госдумы.

Он напомнил, что еще в 2002 г. во время первой попытки реформировать пенсионную систему предлагал не ограничивать добровольные пенсионные накопления граждан.

«Почему люди должны зависеть от решения государства, которое будет определять, сколько им платить в старости? Они сами могут сформировать такую пенсию, какую хотят получать. Это опыт всей Европы», — рассуждает он.

Депутат Госдумы подчеркнул, что депутаты фракции голосовали против законопроекта о повышении пенсионного возраста и намерены голосовать против него во втором чтении и в третьем.

В Госдуме проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы.