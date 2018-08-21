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Президент Индонезии: Азиатские игры — хороший импульс для объединения наций

Политика

По словам президента, это спортивное мероприятие может стать хорошим импульсом для дальнейшего объединения палестинской нации

Джакарта, 21 августа 2018, 12:28 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что спортивное мероприятие «Азиатские игры — 2018» может стать импульсом для объединения наций, в том числе палестинской, сообщает Antaranews.

«По словам президента, это очень хороший импульс, который может быть использован для дальнейшего объединения палестинской нации», — пояснила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на встрече с председателем Палестинского олимпийского комитета Мохаммедом Махмуд Джибриль Раджубом в президентском дворце в Джакарте.

Глава государства, заявила Ретно Марсуди, уверен, что Азиатские игры станут местом для того, чтобы посеять дружбу и мир между всеми нациями.

Между тем Мохаммед Махмуд Джибриль Раджуб выразил надежду главы палестинской автономии Махмуда Аббаса на то, что Индонезия будет продолжать оказывать содействие Палестине, поддерживая стремление к палестинской независимости повсюду.

Азиатские игры — 2018 проводятся в столице Индонезии Джакарте и крупнейшем городе острова Суматра Палембанге с 18 августа по 2 сентября. В общей сложности 88 палестинских спортсменов примут участие в 14 спортивных соревнованиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Азиатские игры — 2018: Индонезия заняла третье место в медальном зачете

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