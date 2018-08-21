Политолог о встрече Зимина с Путиным: Версия об отсутствии поддержки отпала

Абакан, , 12:21 — REGNUM После того, как 20 августа появились первые официальные сообщения о встрече главы Хакасии Виктора Зимина с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарёво, реакция СМИ и экспертов была однозначной: глава государства оказал доверие действующему руководителю республики и планам развития региона на ближайшую пятилетку. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал сегодня, 21 августа, политолог, депутат горсовета Черногорска Дмитрий Буреев (Хакасия).

«Таким образом, сама собой отпала существующая в регионе версия, что, якобы, Виктор Зимин не имеет поддержки на выборах 9 сентября от высшего руководства страны. На самом деле, этот вопрос был решён ещё в мае, когда был обозначен вектор на политическую кампанию в Хакасии», — отметил Дмитрий Буреев.

Напомним, 20 августа в Ново-Огарёво состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Хакасии Виктором Зиминым. Руководитель республики проинформировал президента о социально-экономической ситуации в Хакасии, говорится на сайте Кремля.

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На встрече Зимин уделил внимание появившимся в республике объектам социальной инфраструктуры и планам региона. В частности, он попросил содействия в возведении в Абакане ледового дворца, «чтоб детский спорт развивался».

Как уже сообщало ранее иа, 9 сентября 2018 года в Хакасии состоятся выборы главы республики. На этот пост претендуют действующий глава региона Виктор Зимин(«Единая Россия»), депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), директор ООО «Современные технологии»Александр Мяхар («Партия роста»), предпринимательАндрей Филягин(«Справедливая Россия»).

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Напомним, Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года.

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