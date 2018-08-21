Комиссар ООН по правам человека раскритиковал СБ ООН

Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Генеральный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн подверг критике институт Совета Безопасности ООН, сообщает 21 августа Al Arabia.

По мнению уходящего в отставку правозащитника, право вето, которым наделены постоянные члены СБ ООН, может привести к краху всю организацию, так как подобное право наделяет страны слишком большой властью.

Напомним, СБ ООН был учрежден по итогам Второй мировой войны. Страны антигитлеровской коалиции создали данное учреждение с целью недопущения новых войн. Первоначально постоянными членами были Россия, США и Великобритания, впоследствии к ним присоединились Франция и Китай.

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