Вторник, 21 Августа 2018 года
13:43:50 МСК

Комиссар ООН по правам человека раскритиковал СБ ООН

Политика

По мнению уходящего в отставку правозащитника, право вето, которым наделены постоянные члены СБ ООН, может привести к краху всю организацию

Комиссар ООН по правам человека раскритиковал СБ ООН
Patrick Gruban
Зал заседаний Собеза ООН

Вашингтон, 21 августа 2018, 12:22 — REGNUM  Генеральный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн подверг критике институт Совета Безопасности ООН, сообщает 21 августа Al Arabia.

По мнению уходящего в отставку правозащитника, право вето, которым наделены постоянные члены СБ ООН, может привести к краху всю организацию, так как подобное право наделяет страны слишком большой властью.

Напомним, СБ ООН был учрежден по итогам Второй мировой войны. Страны антигитлеровской коалиции создали данное учреждение с целью недопущения новых войн. Первоначально постоянными членами были Россия, США и Великобритания, впоследствии к ним присоединились Франция и Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: США заблокировали в СБ ООН инициативу РФ по Ближнему Востоку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правозащитные организации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить