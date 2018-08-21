В Свердловской области на пост главы Нижнего Тагила заявились три кандидата

Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:10 — REGNUM В Свердловской области три претендента подали документы в конкурсную комиссию по выборам главы Нижнего Тагила. Среди кандидатов временно исполняющий обязанности мэра города Владислав Пиняев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщают местные издания, его конкурентами могут стать корреспондент «Свердловской правды» Илья Коровин и юрист «Адвокатской конторы №1» Юрий Черных. Он также подали документы, причём у первого из них перечень необходимых бумаг оказался неполным, сообщают «Все новости».

При этом конкурсная комиссия будет принимать документы претендентов до 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле были упразднены прямые выборы главы города. В данный момент мэр назначается по «советской системе». На первом этапе до 26 сентября конкурсная комиссия проверит порядок подачи документов. Далее с претендентами будут проведены собеседования, в ходе которых кандидаты представят свои программы по развитию города и продемонстрируют знание законодательства и правовых актов.

В итоге конкурсная комиссия отберёт двух или более кандидатов и глава города будет выбран депутатами городской думы Нижнего Тагила в октябре 2018 года.

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