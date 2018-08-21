Мэра Владимира допрашивают по делу о взятках замгубернатора

Владимир, , 11:53 — REGNUM Глава администрации Владимира Андрей Шохин 21 августа выступил в Ленинском районном суде города, где рассматривается дело о получении взяток бывшим заместителем губернатора Дмитрием Хвостовым. Градоначальник проходит по делу как свидетель, на которого оказывалось давление.

Как сообщил портал «Владимирские новости», показания, которые дал Андрей Шохин, связаны с застройкой владимирских микрорайонов «Веризино-1» и «Веризино-2». Кроме того, Андрей Шохин ответил на вопросы о строительстве школы и детского сада.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Хвостов, который занимал пост заместителя губернатора по строительству, обвиняется в получении взяток от руководства стройкомпаний. За деньги он помогал решить различные вопросы. Сумма взяток составляет примерно 20 млн рублей. Всего в деле четыре эпизода. Например, по версии следствия, еще в 2014 году Дмитрий Хвостов получил 1,4 млн рублей от гендиректора строительной компании. За эти деньги Дмитрий Хвостов якобы поспособствовал включению строительства детского сада в федеральную программу.

Отметим, что Дмитрий Хвостов прибыл во Владимир в составе команды губернатора Светланы Орловой. Должность заместителя губернатора по строительству была создана специально для него. Он был уволен за несколько месяцев до того, как стало известно о первом уголовном деле. Причина — срыв сроков строительства важного для региона объекта, заявляла ранее глава региона Светлана Орлова.

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