В Камбодже освободили известную правозащитницу

Пномпень, , 11:55 — REGNUM Суд Камбоджи освободил известную правозащитницу Теп Ванни после того, как она провела в тюрьме два года, сообщает 21 августа Al Arabia.

«Власти сообщили мне о помиловании, но я не была уверена в том, что они говорят серьезно», — рассказала освобожденная.

«Я так счастлива, как будто бы я заново роилась. Моя дочь не сделала ничего плохого, но ее посадили в тюрьму», — добавила мать правозащитницы.

Напомним, камбоджийская правозащитница Теп Ванни была арестована в 2016 году по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Близкие к Ванни лица утверждают, что приговор был политически мотивирован. Активистка выступала против политики властей по выселению с земель фермеров ради строительства здесь элитных котеджей.

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