Пять горячих тем собираются обсудить в правительстве Франции 22 августа

Париж, , 11:45 — REGNUM Конституционная реформа, план борьбы с нищетой, здравоохранение, пенсии и экономический рост — вот пять тем, которые собираются обсудить правительство Франции 22 августа на встрече с президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает France 24.

В то время как парламентарии начали в июле говорить о предложенной правительством конституционной реформе, дело бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля расстроило парламентскую работу. Рассмотрение текста было отложено. Многие статьи законопроекта оспариваются оппозицией.

Обещанный в июле план борьбы с нищетой был отложен до сентября. Он предполагает введение единого социального платежа, завтраков в приоритетных школах, финансовые бонусы для малоимущих.

Правительство обсудит план действий по экономическому росту и преобразованию предприятий, который ведет министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

В феврале 2018 года были определены пять приоритетных проектов по здравоохранению: качество ухода за больными, финансирование больниц, обучение медицинских работников, цифровая модернизация и территориальная организация помощи. Правительство стремится уменьшить случаи госпитализации путем расширения «городской медицины».

Наконец, правительство должно возобновить в сентябре 2018 года консультации с социальными партнерами по пенсионной реформе, которую планируют ввести в 2019 году. Верховный комиссар по пенсионной реформе Жан-Поль Делевое должен представить основные направления проекта в конце года.

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