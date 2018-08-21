Власти Испании нашли способ скорейшего переноса могилы Франсиско Франко

Мадрид, , 11:53 — REGNUM Для скорейшей эксгумации останков диктатора Франсиско Франко власти Испании применят декрет, имеющий силу закона. Об этом заявил министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао, пишет газета ABC 21 августа.

По словам Гирао, совет министров рассмотрит декрет об эксгумации 24 августа. Эта мера позволит избежать судебных процессов, которые ее задерживают.

«Он войдет в повестку дня и будет одобрен. Наиболее подходящей формулой является декрет, имеющий силу закона», — сказал министр.

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В течение двух последних месяцев потомки каудильо неоднократно заявляли протест против переноса могилы их деда и грозили правительству судебными исками.

Как сообщало ИА REGNUM, перенос могилы Франсиско Франко — одна из давних целей социалистов Испании, к реализации которой они приступили, получив власть в июне этого года.

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