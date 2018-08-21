Способно ли украинское государство похитить Януковича из России

Киев, , 11:38 — REGNUM В понедельник, 20 августа, прокурор по делу о «государственной измене» Виктора Януковича Руслан Кравченко предложил выкрасть бывшего президента из России, а для этого создать «что-то вроде Моссада». Сотрудники этого «чего-то вроде Моссада» должны будут тайно проникнуть в Россию, похитить Януковича и тайно же переправить его на Украину.

Информация о том, что сотрудник прокуратуры — ведомства, созданного для торжества закона, — вполне официально предлагает нарушать закон, да еще и в составе организованной группы по предварительному сговору, — такая информация представляла бы некоторый интерес, но поскольку речь идет об Украине времен майдана, то такими новостями никого не удивишь.

Можно обратить внимание и на «высочайший» уровень профессионализма украинской прокуратуры времен майдана, где неспособны раскрывать реальные преступления, зато полагают, что «создать что-то вроде Моссада» — это раз плюнуть.

Интересно предложение прокурора Кравченко и как новая форма довольно нелепого подражания своим «старшим братьям» — в данном случае вовсе не Израилю, а спецслужбам США и их практике похищения иностранных граждан в третьих странах. Но если там эта преступная практика ведется на высоком профессиональном уровне, то здесь речь идет об уровне «продвинутый зритель боевиков».

Вместе с тем стоит отметить, что у спецслужб Украины уже был по меньшей мере один удачный опыт похищения гражданина. Как напомнил экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов, сотрудники главного управления разведки министерства обороны однажды похитили судью Николая Чауса, которого преследовали антикоррупционные органы, и вывезли его в Молдавию.

Это малоизвестное в России дело было украшено россыпью самых фантастических подробностей. Судья брал взятки двух‑ и трехлитровыми банками, набитыми долларами. Банки закапывал в своем огороде. «Двухлитрового судью» майданное государство было вынуждено перепрятать в Молдавию, чтобы он не дал ненужных показаний антикоррупционерам, которые подчиняются не Петру Порошенко, а вашингтонским кураторам.

Поэтому не стоит недооценивать серьезности намерений прокурора Кравченко. Украинское государство умеет похищать людей. Только не тех, кого считает преступниками, а тех, кого считает «своими». И не на чужой, а на своей территории. Этими двумя пунктами «что-то вроде Моссада» и отличается от Моссада.