От нормандской четверки зависит «перспектива выживания Украины» — эксперт

Киев, , 11:37 — REGNUM На переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель президенту России Владимиру Путину удалось создать «коалицию по давлению на Украину». Об этом 20 августа в вечернем эфире на телеканале «112 Украина» заявил политолог Андрей Окара, комментируя сообщения в СМИ о том, что Россия якобы готова отказаться от проведения выборов в отдельных регионах Донбасса, если Киев продлит действие закона «об особом статусе» Донбасса.

«Ангела Меркель сделала Кремлю такое предложение, от которого тот не смог отказаться. Видимо, это пакетная сделка. Не все условия этой сделки подлежат оглашению и публичному обсуждению. Один из главных пакетов сделки — строительство «Северного потока-2». Меркель будет уговаривать Запад, прежде всего США, не противодействовать его строительству. Меркель может привести Вашингтону аргумент: «Смотрите, Путин пошел на определенное смягчение своей позиции, поэтому осенью выборов на Донбассе не будет. Мы надавим на Украину, чтобы Рада приняла закон о всех автономиях Донбасса». Это и есть коалиция по давлению на Украину. Общая встреча в нормандском формате станет встречей о том, как трое давят на Порошенко», — сказал Окара.

По его словам, от переговоров нормандской четверки зависит «перспектива выживания Украины».

«В данной ситуации получается, что многое будет зависеть от способности Украины и лично Порошенко противодействовать сразу на два фронта — на российско-кремлевском фронте и на фронте западных экономических союзников Москвы. Это непростая задача, которая вырисовывается перед украинской властью, перед украинским руководством. Если эта задача не будет выполнена, значит, перспектива выживания Украины очень сокращается», — полагает Окара.

Он также уточнил, что для Украины «строительство «Северного потока-2» означает угрозу исчезновения с политической карты Европы и мира при западном благословении, очень эффективном сочувствии, красивых и трогательных слезах, которые будет лить Западная Европа. Будут говорить: «Ой, Украина, как мы тебя любили, но вот скончалась», — подытожил Окара.

Как сообщалось, 20 августа помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что встреча глав стран «нормандской четверки» может состояться в Париже.

«Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против», — сказал Ушаков. Он сообщил, что на встрече Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель была достигнута договоренность, что встречу «нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения».

«Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался», — отметил Ушаков.

Напомним, в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России — ведутся переговоры по завершению войны на Донбассе. 12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д.