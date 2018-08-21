Для развития Севморпути в правительстве создадут проектный офис

п. Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 11:34 — REGNUM Курировать процесс развития Северного морского пути в правительстве будет новый проектный офис. В его состав войдут специалисты трех ведомств — Минприроды, Минтранса и Минэнерго.

Как сообщает пресс-служба Минприроды, предложение было высказано вчера, 20 августа, министром природных ресурсов РФ и экс-губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным в ходе совещания по развитию Северного морского пути и реализации СПГ-проектов, которое состоялось в ямальском поселке Сабетта.

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Согласно идее Кобылкина, в задачи межведомственного проектного офиса по развитию Севморпути может войти синхронизация освоения месторождений с развитием транспортной инфраструктуры, разработка концепции развития портов Арктики, развитие системы метеомониторинга и мониторинга экологической ситуации. Проектный офис будет контролировать создание ледового флота, ввод новых ледоколов, создание перевалочных центров на границах Севморпути.

«В преддверии увеличения грузопотока по СМП существует острая потребность в модернизации всей системы наблюдений в регионе. Для достижения поставленной цели прорабатывается вопрос переноса срока «перевооружения» государственной наблюдательной сети и системы «Север» с 2021 на 2019 год», — также добавил Дмитрий Кобылкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральным центром было решено передать Северный морской путь и прилегающие к нему территории под контроль госкорпорации «Росатом». Корпорация получает широкие полномочия по обеспечению круглогодичного мореплавания и развития инфраструктуры Севморпути — подробно изложенные в законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Минтрансу в соответствии с новым законопроектом отведена функция согласовательного органа по многим вопросам администрирования акватории и портов Севморпути. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме и находится на стадии внесения поправок и дополнений.

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