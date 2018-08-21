Пенсионный провластный рывок, «золотая крыша» главы: события в Чувашии

Наталия Николаева, , 15:00 — REGNUM

Минувшая неделя в Чувашии выдалась эмоциональной. В республике экстренно и по-тихому провели заседание инициативной группы по пенсионному референдуму, в которую вошли более 100 бюджетников — власти «торпедировали» мероприятия, чтобы не дать шанс выдвинуться другой подгруппе. А ЦИК Чувашии, несмотря на ошибки в представленных материалах, зарегистрировал региональную подгруппу. В выходные Чебоксары отметили 549-летие: несмотря на некруглую дату, праздник прошёл сравнительно масштабно. Акцент был сделан на уличные проекты, которые готовят чебоксарцы для чебоксарцев — «Творческий бульвар», парад колясок, «Город мастеров». Примечательно, что больше внимания стало уделяться Московской набережной, которая постепенно конкурирует с другими площадками и в «которую огромные миллиарды вложили, чтобы получили для себя блага и своё счастье».

День города под «золотой крышей»

В минувшие выходные Чебоксары отметили День города. Он примечателен своей некруглой датой — 549-летием, что отпечаталось и на манере организации праздника, и на афише, и на действиях высоких чинов. Последние особо не скрывали, что проводятся «тренировочные заезды», чтобы затем с «особым пристрастием» отметить 550-летие. Поэтому отчаянного организаторского рвения не наблюдалось, что вызвало двойственное впечатление. С одной стороны, в городе настолько поднаторели в организации праздников, что могут из любой некруглой и неблагозвучной при минимуме средств даты организовать запоминающееся, яркое торжество. Было бы желание. В этом году, видимо, желали чего-то другого, поэтому, не мудрствуя, предложили жителям довольствоваться в основном наработками прежних лет, которые апробированы и адаптированы в массы. Наиболее ярким свидетельством несколько легкомысленного подхода стало происходящее на Красной площади в День города: различные церемонии награждения растянулись на три часа, затем сменившись часовым «техническим перерывом». Хотя в целом праздник прошёл массово, живо, масштабно.

Что касается ключевых событий, то бесспорное лидерство занял вечерний «Творческий бульвар», захвативший все центральные улицы и перешедший на уровень народного администрирования, а в этом году неформально получивший международный статус. Локации заняли бродячие музыканты из Эквадора, на плясках зажигали под народную музыку гости из Китая. Словом, «Творческий бульвар» жил своей, народной жизнью. А в качестве «детской» альтернативы на заливе выстроился дневной «Город мастеров».

В этом году на «бульваре» бросилось в глаза обилие техники, которую тут же облюбовали мужчины, рядом крутились дети: были выставлены лодки, катера, большегрузы, легковые машины, ретротехника, парапланы, спасательная и дорожная техника. Усилены «выставочные» посты правоохранителей: женщины разглядывали экспонаты периода Великой Отечественной войны, дети тестировали приборы для высвечивания отпечатков пальцев, мужчины примеряли бронежилеты. Также в этом году стало ещё больше детей и очень много людей пожилого возраста, которые порой давали фору всем: садились на шпагат, устраивали дефиле мод и отплясывали-пели с такой душой так, что у зрителей ещё долго горели ладошки. Ещё больше стало костюмированных персонажей. И ещё больше организаций включились в праздник, конкурируя между собой в оригинальности и эпатажности.

«У меня под окнами, откуда начинается «Творческий бульвар» сегодняшнего Дня города, непрерывно, главным гимном, гремит миленький такой старый добрый канкан. Интересно, организаторы-культработники знают, что это такое?» — делится впечатлениями журналист Маргарита Кириллова.

Вероятно, в скором времени наиболее выгодные места можно будет на время «бульвара» предоставлять коммерческим организациям на платной основе. Примечательно также, что частью афиши постепенно становится преображающаяся Московская набережная, где в этом году бороздили парусники и прошли всероссийские соревнования по акватлону. По этому поводу не преминул высказаться глава Чувашии Михаил Игнатьев, отметив, что набережная «будет ещё реконструироваться»:

«Все условия, которые здесь есть, — пляжный волейбол, пляжный футбол, велосипедные дорожки, на роллерах, на скутерах и т.д. — всё для вас практически делаем. Огромные миллиарды мы вложили, чтобы вы получили для себя блага и своё счастье».

Впрочем, журналисты больше обсуждали историю с освещением — во всех смыслах этого слова.

«Проверил вчера вечером наличие освещения в вечернее время на Московской набережной г. Чебоксары. Как и обещали мне во время утренней поездки, освещение есть. Здорово, что здесь много молодых ребят, которые занимаются физкультурой и спортом!» — появилось сообщение в инстаграмме Михаила Игнатьева, запечатлённого на фотографии с двумя парнями в оранжевых футболках.

Тут же заговорили и об инстаграммах первых лиц, затронув тему освещения и пиара в соцсетях. В качестве примера приводили главу Татарии Рустама Минниханова, чей аккаунт забит селфи из разных мест, в том числе из Чебоксар, где он побывал в июле. Говорят, селфи — первое, что сделал Минниханов, прилетев в Чувашию на вертолёте. В инстаграмме Михаила Игнатьева, который долгое время был напичкан фотографиями с официального портала, стали изредка появляться кадры с телефона. В отличие от Михаила Игнатьева, который на время мероприятий свой сотовый отдаёт помощникам, мэр Чебоксар Алексей Ладыков с телефоном не расстаётся. И даже во время церемонии награждения на чемпионате по акватлону он ухитрялся делать кадры со сцены. Однако, как выяснилось, телефон он использует в основном для фиксации недоработок и категорически отказывается делать селфи. По крайней мере, на публике. Собственно, и сами аккаунты за себя говорят: rusminnikhanov, mihail_ignatiev_chuvashiya и ladykov_official.

Главным подарком республиканских и муниципальных властей стала открытая после масштабной реконструкции детская академия искусств, в которой будут обучаться 1,2 тыс. детей. Раньше это здание занимала служба судебных приставов. Основные направления — художественное, инженерное, музыкальное, танцевальное. Алексей Ладыков подчеркнул, что академия «станет центром взаимодействия выдающихся преподавателей, талантливых детей, центром развития интеллектуального творчества». Обучение здесь будет как на платной, так и бюджетной основе, будут действовать и льготы.

Михаил Игнатьев, который принял участие в открытии академии, своеобразно подчеркнул важность получения дополнительного образования:

«Дети тем самым развивают своё мышление, центральная мозговая система будет отдавать им команду, и они пальцами будут чувствовать, что нужно делать. Это очень важно в наше время, когда идут процессы информационных технологий, цифровизации».

Пожалуй, больше всех удивлял в этот раз глава Чебоксар Евгений Кадышев, для которого нынешний праздник стал первым на этом посту, и которому приходилось публично выступать крайне часто. Выступая на церемонии открытия академии, он заметил, что «дети рождаются уже одарёнными, одухотворёнными, добрыми, потом, правда, вырастают в разных больших взрослых со всякими наклонностями». Но «те дети, которые пройдут эту академию, никогда больше не пойдут просто так стоять в подъезде, они никогда больше не будут в классе убегать с уроков, а будут учиться». И чуть ли не в каждом своём выступлении он говори о «крыше». На открытии академии искусств — что живём мы «под доброй крышей, этой крыше сегодня 549 лет», на открытии автогонок — что «приятно жить под одной крышей, когда эта крыша называется город Чебоксары», на открытии конкурса лесорубов в заволжском посёлке Сосновка пошла речь о «золотой крыше».

"Жизнь налаживается, жизнь становится краше, жизнь становится лучше. Больше спасибо правительству Чувашской Республики, Михаилу Васильевичу Игнатьеву, что поддерживает наши начинания, что поддерживает город Чебоксары, и мы все вместе под этой золотой крышей живём и радуемся и хотим растить здесь своих детей», — сказал, в частности, Евгений Кадышев.

Открывая автогонки, глава столицы говорил о том, что здесь собрался «цвет автомобильной нации Чебоксар», который «понимает, что такое двигатель, чем он отличается просто от человека». А в Сосновке запутался, сколько городу лет, но сразу поправился и попросил прощения, пояснив, что «под солнцем накалился».

Надо отметить, что Заволжье накануне главных городских событий стало эпицентром праздника. Здесь прошли автогонки «Золотые пески Заволжья», собрав большое количество зрителей и участников, вместо бензинового призового фонда были деньги — 300 тыс. рублей. Первыми трассу опробовали в тренировочном заезде чиновники: помимо Ладыкова и Кадышева, экипаж дополнил министр транспорта Владимир Иванов с малолетним сыном на руках! Зрители заволновались: но не за гонщиков, а за малыша, которому на такой опасной трассе явно было не место.

Заволжье стало тем местом, где и для чиновников наступил праздник. При этом в состав официальной столичной делегации были приглашены представители оппозиции — руководители фракций КПРФ и «Справедливая Россия» Дмитрий Евсеев и Сергей Муравьём, которые смешались с рядами чиновников и парламентариев-единороссов. Алексей Ладыков попробовал себя в роли гонщика на авторалли, а затем с бензопилой в руках осваивал новые навыки. Евгений Кадышев на время выполнял другую часть задания — собирал фрагмент бензопилы. Другим чиновникам никак не давал покоя тяжеленный топор, силу которого могли попробовать все желающие — но «на слабо» взяли только руководителя аппарата столичной мэрии Алексея Маклыгина, который с одного удара расколол полено так, что оно не ударило по носу отдельных зевак.

«В этом году проводятся тренировочные заезды. В следующем году город отмечает 550-летие, и к нему мы готовимся с особым пристрастием», — резюмировал Алексей Ладыков.

Инвесторы покидают Чувашию

Ещё один инвестор уходит из Чувашии. Японская Fujikura, которая производит жгуты кабелей для автомобилей, не проработав и трёх лет, уведомила о закрытии производственного участка в Чебоксарах. Инвестор сослался на нерентабельность производства из-за валютных скачков и снижения покупательской способности на автомобильном рынке. В создание участка было вложено 260 млн рублей, на момент запуска здесь трудились 125 человек. Сколько человек останется безработными, не сообщается, но известно, планировалось число сотрудников довести до 400.

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И это уже не первый пример, когда инвесторы предпочитают закрывать филиалы или участки именно в Чувашии. В прошлом году в Канаше связи с уходом самого крупного инвестора (холдинга «КиПиАй) федеральный «Фонд развития моногородов» принял решение сократить объем федеральной поддержки моногороду с 700 млн до 459 млн рублей. Агрокомпания собиралась открыть в Канаше производство лизина и кормовых добавок, но затем приняла решение сменить локацию. В 2016 году свой завод в Чебоксарах закрыл «Данон», на долю которого приходилось 12% молочной товарной продукции в Чувашии. В 2013 году закрыла производство в Новочебоксарске пивоваренная компания «Сан ИнБев», в результате республика потеряла 600 млн рублей налоговых доходов.

«Чувашия имеет великолепные возможности, чтобы конкурировать практически с любыми регионом и привлекать инвестиции для развития. Проблемой остаётся низкое качество менеджмента: руководство республики не имеет чёткой стратегии действия. Это выливается в то, что инвесторы либо отказываются от своих намерений, либо сворачивают деятельность. Могу привести много фактов, когда даже успешные предприятия свои новые проекты разворачивают в соседних регионах. И это происходит в том числе благодаря тому, что на различных площадках коллеги из других регионов (тут наиболее активна Татария), можно сказать, «окучивают» чувашских инвесторов, предоставляя определённые преференции. Наиболее ярким примером является фирма «Август». А недавно очень удивила небольшая организация в Козловке, которая занимается лазерными технологиями: они уходят в Казань, так как в Чувашии три года пытались получить землю под новый цех, но тщетно», — говорит депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Олег Николаев.

Отметим, что в настоящее время в Ульяновской области развивается ветроэнергетика, в проект включились ВЭБ, «Роснано», финская и датская компании Fortum и Vestas. Сегодня регион считают столицей ветроэнергетики. Говорят, что этот статус могла получить Чувашия: якобы к чувашским властям с инициативой о строительстве ветропарков вышли чувашские энтузиасты-проектанты, но не получив поддержку, ушли в Ульяновскую область.

Пенсионная реформа: провластный рывок

20 августа ЦИК Чувашии принял решение о регистрации республиканской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума по пенсионной реформе. Предложенный на референдум вопрос звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

Как сообщил ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член Центризбиркома республики Владислав Солдатов, этому предшествовал экстренный сбор более 100 бюджетников, инициированный региональными властями.

«Закон определяет, что в одном субъекте можно регистрировать только одну подгруппу. Соответственно, кто успел первым подать ходатайство при соблюдении процедуры, тот и сможет пройти процедуру регистрации региональной подгруппы. Из пяти инициативных групп в Чувашии эту процедуру могли бы точно пройти КПРФ или СР. Но их опередили республиканские власти. Процедура регистрации подгруппы предусматривает проведение собрания не менее чем из 100 человек и нотариальное заверение подписей участников. Вместе Владиславом Солдатовым лично наблюдали, как бюджетники группами по 3−4 человека приходили и заверяли подписи у нотариуса. Удивительную активную гражданскую позицию проявляют чувашские бюджетники при грамотном управлении. Выборов в этом году нет, а вся выстроенная за прошлые годы система работает как часы», — пишет в «Фейсбуке» член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов (выдвинут от «Справедливой России»).

Первоначально планировалось зарегистрировать подгруппу на прошлой неделе, но из-за «нестыковок в документах» отложили на 20 августа.

«Нарушения были, к примеру, в указании места жительства: писали «Канашский район, город Канаш», хотя это два разных муниципалитета. Видно, что сильно спешили, хотя работали с заранее составленными списками и подготовленными юристами. Пытались торпедировать и ускориться, чтобы не дать шанс выдвинуться другой подгруппе. Это также показатель того, что в региональных структурах расслабились, раз стали допускать такие ошибки в документах. В результате ЦИК Чувашии признал ряд нарушений, но большинством голосов зарегистрировал подгруппу, ссылаясь на то, что собранных подписей достаточно», — сказал Владислав Солдатов.

По его словам, восемь человек проголосовали «за», один (представитель ЦИК от отделения КПРФ Олег Павлов) воздержался, двое были «против» (Владислав Солдатов и Игорь Михайлов).

Между тем, 22 августа планирует провести заседание реготделение КПРФ по пенсионной реформе и формированию инициативной группы. Наблюдатели полагают, что это больше формальность, нежели реальная попытка побороться за право представлять Чувашию по вопросу проведения референдума.

Обращение к патриарху

История с участком на набережной Чебоксар, где ранее располагалась Геронтьевская пустынь, получила продолжение. Коллективное обращение «с просьбой о поддержке и оказании возможного содействия» по возрождению пустыни в исторической части города переправлено от первого вице-спикера, экс-президента Чувашии Николая Федорова патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Как сообщало ИА REGNUM, ранее наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье), вокруг которого объединились общественники и горожане, выступил с инициативой возродить историческое место, поставить небольшую часовню в память о насельниках монастыря, обустроить святой источник, оборудовать купели для омовения и сделать место «для духовного отдыха и очищения».

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Напомним, Спасо-Преображенская Геронтьевская подгородная мужская пустынь возникла в Чебоксарах в 17 веке по многочисленным просьбам жителей. Она стала форпостом, где молились о задержании эпидемии чумы, которая бушевала в городе. В одной из рукописей отмечается, что монастырь был основан во исполнение обещания о постройке пустыни в благодарность за избавление от «морового поветрия». На средства горожан была построена деревянная церковь с приделом в честь Богоматери Одигитрии, затем был пристроен придел во имя св. Алексия человека Божьего и церковь во имя Пресвятой Богородицы Тихвинской, в которой находились святыни монастыря, в том числе Тихвинская икона Богоматери «с чудесами» большого размера, принесённая из Великого Новгорода и Великих Лук. Достопримечательностью пустыни был родник с деревянной часовней над ним.