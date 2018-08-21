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Об устрашающих картинках на алкоголе: конъюнктурные колебания

Политика

Инициативу Минздрава снабдить бутылки с алкоголем картинками о вреде алкоголя пока комментируют осторожно

Об устрашающих картинках на алкоголе: конъюнктурные колебания
Хуан Миро. Бутылка вина. 1924

Барнаул, 21 августа 2018, 11:25 — REGNUM  Оценить эффективность инициативы размещения на этикетках бутылок с алкоголем картинок о вреде спиртного можно будет только после её реализации, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин.

«В любом случае эта инициатива Минздрава — показатель оптимистичный, поскольку он отражает определенный экономический рост. Но только при устойчивом увеличении определённых показателей в течение нескольких лет можно будет говорить о какой-то благоприятной тенденции. Иначе — просто конъюнктурные колебания», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее о том, что на этикетках бутылок с алкоголем могут появиться изображения, информирующие о вреде спиртного, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в Минздраве РФ. Несмотря на то, что в мировой практике применение устрашающих картинок на спиртных напитках не используются, специалисты ведомства решили оценить перспективы принятия этой меры, а в будущем, возможно, включить её в Стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

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Алкоголизм и борьба с ним
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