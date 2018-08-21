Украинский политтехнолог раскрыл «убийственную правду» о туризме в Крыму

Киев, , 11:24 — REGNUM Власти Украины продолжают рисовать картинку «хиреющего» без туристов Крыма, а украинские граждане — обманываться этой ложью. В реальности поток туристов на полуостров растет, написал в статье в издании «Главред» политтехнолог Михаил Подоляк.

Чиновники утверждают, что турпоток с материковой Украины в Крым ежегодно падает на треть, тогда как в реальности ситуация обратная. Так, в Чонгаре можно увидеть многокилометровые вереницы автомобилей с украинскими номерами, отмечает автор.

«С другой стороны, мы сами хотим обманываться. И совсем не хотим знать правду, которая убийственна», — отмечает Подоляк.

Согласиться с антироссийской пропагандой — «просто, банально и… патриотично», добавляет он.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2018 года число побывавших в Крыму туристов выросло более чем на 25%. Так, 1,5 млн путешественников попали в Крым по открытому в мае мосту через Керченский пролив. Только в июне в регионе побывали более 250 тыс. украинских граждан. По данным украинских госорганов, поток туристов в Крым вырос почти на 38%.

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