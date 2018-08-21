Украина должна сама определить состав миротворческой миссии — эксперт

Киев, , 11:00 — REGNUM Украине не стоит рассчитывать на ввод миротворческой миссии в Донбасс, «поскольку Кремль блокирует этот процесс». Об этом 20 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

«В ближайшей перспективе этого не будет, потому что меняется позиция Российской Федерации. Во-первых, в минских соглашениях вообще нет слова «миротворцы». Это уже как бы постфактум, который появился после подписания Минска-2. На сегодняшний день Российская Федерация вообще не хочет никого там иметь в качестве третьих глаз или сторонних наблюдателей. Третьей стороне, которая зайдет в качестве «голубых касок» будет тяжело объяснить, почему вооруженные части, которые там сформированы с российским вооружением и российскими офицерами», — пояснил Жданов.

По его словам, только Украина имеет право определять, военные каких стран будут принимать участие в миротворческой операции на Донбассе.

«Состав миротворческих сил определяется с помощью сторон конфликта. Так как на сегодняшний день мы единственная сторона конфликта — мы воюем с какими-то мифическими боевиками, поэтому только мы определяем состав миротворцев. Россия категорически настаивает на том, чтобы не было стран-членов НАТО. А мы настаиваем на том, чтобы были нейтральные страны, которые не входят в НАТО и не связаны договорными обязательствами с Российской Федерацией», — сказал Жданов.

Напомним, в феврале 2018 года на 54-ой Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция. В свою очередь Кремль выступает, чтобы полномочия миротворцев сводились к охране наблюдателей ОБСЕ и размещению на линии столкновения сторон на Донбассе. При этом Киев хочет, чтобы на Донбасс вошла полноценная миротворческая миссия с правом разоружить войска ДНР и ЛНР и контролировать участок российско-украинской границы.