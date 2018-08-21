Тайвань не остался равнодушным и предоставил помощь пострадавшим на Ломбоке

Джакарта, , 11:07 — REGNUM Правительство и крупнейшие предприниматели Тайваня предоставили помощь в размере 4,4 млрд рупий жертвам землетрясения на острове Ломбок. Средства переданы организации индонезийский Красный Крест в Джакарте, сообщает Antaranews.

«Тайвань всегда окажет помощь Индонезии в серьезных бедствиях», — заявил глава представительства тайваньского экономического и торгового ведомства в Индонезии Джон Чен, сославшись на помощь жертвам цунами в 2004 году в Аче и пострадавшим в результате извержения горы Мерапи в Джокьякарте в 2010 году.

Правительство Тайваня выделило 250 тыс. долларов США или около 3,5 млрд рупий. В эту стоимость входит покупка двух машин скорой помощи, одного грузовика для воды и строительство клиники. Тайваньская деловая ассоциация в Индонезии также предоставила помощь в размере 750 млн рупий.

В настоящее время пострадавшим на острове Ломбок не хватает чистой воды, лекарств и продуктов питания. Пострадавшие жители обеспокоены землетрясениями, которые происходили сотни раз за последние три недели.

Напомним, несколько землетрясений, включая последний толчок 19 августа магнитудой 6,9, потрясли индонезийский туристический остров Ломбок.

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