В Нью-Йорк прилетели жена и дочь лётчика Константина Ярошенко

Нью-Йорк, США, , 10:39 — REGNUM Супруга и дочь российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего в США 20-летний срок заключения, прилетели в Нью-Йорк, передаёт 21 августа «Первый канал».

Отмечается, что родные не виделись уже семь лет в силу того, что американские власти не давали разрешения на это. По сведениям телеканала, деньги на поездку жены Константина Виктории и его дочери Екатерины в Нью-Йорк собирали друзья семьи. Сообщается, что встреча Константина Ярошенко с семьёй может состояться уже на текущей неделе.

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Напомним, лётчика Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году. Американские спецслужбы обвинили его в контрабанде крупной партии кокаина. В сентябре 2011 года суд Нью-Йорка приговорил Ярошенко к 20 годам тюремного заключения.

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