В Афганистане ликвидировали двух обстрелявших Кабул боевиков

Кабул, 21 августа 2018, 10:38 — REGNUM Силы безопасности Афганистана ликвидировали двоих боевиков, которые в составе группы совершили ракетные удары по президентскому дворцу в Кабуле, сообщает 21 августа Tolo News.
По данным издания, утром 21 августа группа боевиков выпустила несколько ракет по дворцу во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам.
«Двое из них были ликвидированы силами безопасности», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее власти Афганистана объявили о введении с 20 августа временного перемирия с исламистским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с мусульманским праздником.
Однако в этот же день радикальные исламисты угнали три пассажирских автобуса вместе с пассажирами, после чего правительственная армия вынуждена была начать операцию по освобождению захваченных мирных жителей.
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