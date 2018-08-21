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«Рособоронэкспорт»: Россия может продать Филиппинам «Варшавянки»

Политика

Между Москвой и Манилой ведутся переговоры не только о подлодках

«Рособоронэкспорт»: Россия может продать Филиппинам «Варшавянки»
Иллюстрация: Министерство обороны Российской Федерации
Подводная лодка «Ростов-на-Дону» класса «Варшавянка»

Москва, 21 августа 2018, 10:28 — REGNUM  Между Россией и Филиппинами ведутся переговоры о поставке многоцелевых дизель-электрических подводных лодок 636 проекта («Варшавянка»). Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, между Москвой и Манилой ведутся переговоры о поставке неатомных подлодок указанного проекта.

«У нас не только (по подлодкам). Вообще, в целом мы сейчас с Филиппинами обсуждаем формат дальнейшей работы», — цитирует ТАСС слова Михеева.

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Следует отметить, что дизель-электрические «Варшавянки», оснащаемые ракетным комплексом «Калибр», получили за уникальную малошумность неофициальное название «Чёрная дыра». Добавим, головной корабль проекта Б-261 «Новороссийск» принята в боевой состав флота 22 августа 2014 года.

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Военно-промышленный комплекс
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