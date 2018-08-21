К законопроекту о пенсионной системе предложено более ста поправок

Москва, , 10:28 — REGNUM К законопроекту о пенсионной системе предложено более 100 поправок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 августа в пресс-службе Госдумы. Накануне свои поправки озвучила партия «Единая Россия».

На парламентско — общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы прибыли представители всех регионов РФ. Из них более 40 — председатели региональных законодательных собраний, 32 заместителя председателей заксобраний. Большинство депутатов Госдумы прервали свои отпуска и также будут участвовать в слушаниях. В общей сложности, в слушаниях примет участие порядка 600 человек.

Откроет и будет вести слушания спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Ожидается, что в ходе слушаний выступят руководители всех парламентских фракций, председатели профильных комитетов Госдумы, глава Минтруда Максим Топилин, руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель ФНПР Михаил Шмаков, глава Общественной палаты Валерий Фадеев, руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, руководители деловых объединений и представители профессионального сообщества.