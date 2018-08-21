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Объявлена награда за информацию о мужчине, пообещавшем застрелить Трампа

Политика

Сообщившему сведения, которые помогут задержать злоумышленника, будет выплачено $20 тыс

Объявлена награда за информацию о мужчине, пообещавшем застрелить Трампа
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Внимание, розыск!

Вашингтон, 21 августа 2018, 10:14 — REGNUM  За информацию о местонахождении жителя города Макаду (штат Пенсильвания, США) Шона Ричарда Кристи объявлена награда. По информации службы федеральных маршалов США, мужчина написал в Facebook, что собирается застрелить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, передаёт телеканал CNN.

По сведениям стражей порядка, подозреваемый угрожал не только Трампу, но и прокурору округа Нортгемптон Джону Морганелли. Кроме того, известно, что Кристи в последний раз видели в прошлые выходные в городе Камберленд (штат Мэриленд, США) за рулем автомобиля, который числится в угоне. Отмечается, что сообщившему сведения, которые помогут задержать злоумышленника, будет выплачено $20 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа во время парада в Каракасе над трибуной, где находился президент Венесуэлы Николас Мадуро, было взорвано несколько квадрокоптеров, начинённых взрывчаткой. В результате покушения были ранены семь гвардейцев, а сам глава государства не пострадал.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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