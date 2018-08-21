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Террористы обстреляли Кабул во время выступления президента Афганистана

Политика

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку

Террористы обстреляли Кабул во время выступления президента Афганистана
Иллюстрация: Sallat.gger.jp
Террористы

Кабул, 21 августа 2018, 09:59 — REGNUM  Столица Афганистана подверглась ракетному обстрелу. Атака была совершена сегодня утром, 21 августа, во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю Курбан-байрама, сообщает телеканал TOLOnews. Ракеты были выпущены по президентскому дворцу.

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«Существуют группы, которые продолжают насилие. Ракетами они не смогут остановить развитие Афганистана», — сказал глава государства.

Других подробностей произошедшего не сообщается. Пока ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Ранее по теме: Президент Афганистана: перемирие с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закончилось

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа власти Афганистана объявили о введении с 20 августа на всей территории страны временного режима перемирия с членами исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по случаю мусульманского праздника жертвоприношения (Курбан-байрам). Условием для перемирия является его соблюдение и со стороны боевиков.

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