Пекин, , 10:02 — REGNUM Китай и Сальвадор установили дипломатические отношения, сообщает 21 августа Agence France-Presse.

Данный факт означает признание Сальвадором политики «одного Китая», суть которой заключается в признании КНР единственным государством китайского народа.

«Этот факт демонстрирует, что политика одного Китая соответствует международным нормам и является правильным выбором», — заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Напомним, Тайвань также претендует на статус государства китайского народа, однако Пекин категорически против этого. В целом Тайбэй признается в статусе государства 17 государствами, остальные предпочитают иметь с ним неформальные связи.

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