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Китай и Сальвадор установили дипломатические отношения

Политика

Ранее Сальвадор разорвал отношения с Тайванем

Пекин, 21 августа 2018, 10:02 — REGNUM  Китай и Сальвадор установили дипломатические отношения, сообщает 21 августа Agence France-Presse.

Данный факт означает признание Сальвадором политики «одного Китая», суть которой заключается в признании КНР единственным государством китайского народа.

«Этот факт демонстрирует, что политика одного Китая соответствует международным нормам и является правильным выбором», — заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Напомним, Тайвань также претендует на статус государства китайского народа, однако Пекин категорически против этого. В целом Тайбэй признается в статусе государства 17 государствами, остальные предпочитают иметь с ним неформальные связи.

Читайте ранее в этом сюжете: Сальвадор и Тайвань разорвали дипломатические отношения

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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