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Радикальные меры борьбы с браконьерством: Индонезия потопила 8 судов

Политика

Восемь иностранных кораблей были потоплены за незаконный рыболовный промысел в водах Индонезии

Радикальные меры борьбы с браконьерством: Индонезия потопила 8 судов
Затопленный корабль

Манадо, Индонезия, 21 августа 2018, 09:55 — REGNUM  Восемь иностранных кораблей, осуществляющих незаконную рыболовную деятельность в водах Индонезии, были потоплены, сообщает Tempo.

Министр по морским делам и рыболовству Индонезии Суси Пуджиастути во время своего рабочего визита в провинцию северной Сулавеси заявила, что восемь кораблей были потоплены, потому что они занимались незаконным рыболовством в индонезийских водах.

Затопление судов осуществляется в соответствии с применимыми процедурами и законом о краже рыбы. По словам министра, «затопленное судно станет новым местом для жизни рыб».

В июле 2018 года министр заявляла, что незаконный рыболовный промысел сокращается. В 2017 году национальное рыбное хозяйство увеличило вылов рыбы с 6,5 млн тонн до 12,5 млн тонн. Во время пребывания Суси Пуджиастути на посту министра около 10 тыс. рыболовных судов было задержано за незаконный рыболовный промысел.

Это не первый раз, когда Индонезия решает затопить рыболовные суда, промышляющие в ее водах. 20 мая 2015 года было затоплено 14 единиц. Эта мера направлена на сдерживание незаконного рыболовства, особенно иностранных судов.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезийский министр отчиталась о затоплении 106 иностранных судов

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Внутренняя политика Индонезии
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