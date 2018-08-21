Алтайские браконьеры захотели вновь стать чиновниками

Горно-Алтайск, , 09:42 — REGNUM Участники скандальной охоты на козерогов в Шавлинском заказнике (Республика Алтай) не только не понесли наказание за убийство восьми особей, но и снова выдвинули свои кандидатуры в главы муниципальных образований сельских поселений на предстоящих сентябрьских выборах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Опасения общественности о том, что чиновники отвертятся, оправдались. Участникам незаконной охоты удалось договориться о том, что вину на себя возьмет сын одного из них», — пишут «Новости горного Алтая» (НГА).

Напомним, Шавлинский заказник — особо охраняемая территория республиканского значения, где запрещена охота и рыбалка. В сентябре 2017 года отряд из сотрудников Пограничного управления ФСБ России и национального парка, отправившийся в заказник после услышанных выстрелов, встретил группу вооружённых людей, которые пояснили, что выстрелы тоже слышали, но не имеют к ним никакого отношения. Переписав данные участников группы, пограничники двинулись дальше и вскоре обнаружили туши восьми козерогов. Несмотря на то, что в животных, как установили следствие, было выпущено не менее 15 пуль, найти удалось почему-то только одну.

Тогда и появились подозрения, что к охоте могут быть причастны главы трёх поселений, расположенных неподалеку от места происшествия, — Курая, Ортолыка и Чаган-Узуна (они находились в составе группы охотников, встреченной пограничниками) и что именно они оказывают давление на следствие.

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После того, как о случившемся стало известно, представители общественности призывали глав поселений уйти в отставку. Но вместо того, чтоы прислушаться к словам земляков, Анатолий Яданов участвует в выборах главы Ортолыка, Артур Кордоев претендует теперь в курайский сельсовет.

«Полномочия Вениамина Ундугланова еще не истекли. В то же время в Чаган-Узунский сельсовет «Единая Россия» выдвинула некоего 28-летнего Валентина Вениаминовича Ундулганова», — отмечает НГА.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году истекают сроки полномочий около 150 органов местного самоуправления и более 130 из них формируются путем избрания на муниципальных выборах. Выборы 9 сентября 2018 года пройдут в более чем 80 муниципальных образованиях на территории Республики Алтай. По их итогам должны быть избраны главы 54 муниципальных образований и замещено порядка 815 депутатских мандатов, в том числе 170 мандатов во всех районных советах депутатов (за исключением Усть-Коксинского, где состав представительного органа сформирован на выборах 10 сентября 2017 года).

В конце мая 2018 года следствию почему-то не удалось установить всех участников скандальной охоты на козерогов. Как следует из официального сообщения республиканского СУ СК РФ, за совершённое преступление будет отвечать только один из восьми охотников. Между тем известно, что в группе, которую задержали тогда пограничники, были главы трех поселений.

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