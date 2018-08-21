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Меланья Трамп призывает бороться с издевательствами в социальных сетях

Политика

Кампания первой леди получила название «Be Best»

Вашингтон, 21 августа 2018, 09:18 — REGNUM  Первая леди США Меланья Трамп ведет кампанию «Be Best» (будь лучшим) против моббинга и оскорблений в социальных сетях, передает немецкий телеканал N-TV 21 августа.

Трамп предупреждает, что социальные сети «могут быть разрушительными и вредными, если их неправильно использовать». В своих последних выступлениях Меланья Трамп призывает интернет-корпорации обратить внимание на молодое поколение и прислушаться к проблемам и пожеланиям детей в борьбе с онлайн-издевательствами.

Как отмечает N-TV, президент США Дональд Трамп назвал приверженность своей супруги этой кампании «по-настоящему прекрасной и сердечной», однако сам президент является любителем весьма жестких заявлений в Twitter в чей бы то ни было адрес.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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